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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll am Flughafen verhindert Schlimmeres
Zoll findet 1000 verbotene Abnehmtabletten in Reisegepäck

HZA-HB: Zoll am Flughafen verhindert Schlimmeres / Zoll findet 1000 verbotene Abnehmtabletten in Reisegepäck
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Bremen (ots)

Am 05. Juli wurde ein aus dem Libanon einreisender 28-jähriger Mann 
kontrolliert, der den Flughafen durch den Ausgang für anmeldefreie 
Waren verlassen wollte. Weil sich beim Röntgen seiner Gepäckstücke 
Auffälligkeiten ergaben, nahmen die Zöllner das Gepäck näher unter 
die Lupe. Hierbei fanden sie 25 Pakete zu je 40 Tabletten eines nicht
zugelassenen Nahrungsergänzungsmittels. Die Tabletten sollen beim 
Abnehmen helfen, enthalten aber, nach Recherche der Zöllner, unter 
anderem den Stoff Sibutramin, der in Deutschland verboten und auf der
Verpackung auch nicht angegeben ist. Die Tabletten wurden 
sichergestellt und gegen den Reisenden ein Strafverfahren wegen des 
Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet. Das der junge 
Mann angab, die Tabletten nicht für sich selbst mitgebracht zu haben,
macht die Sache nicht besser.
Der Zoll stellt im Reiseverkehr am Flughafen regelmäßig 
Nahrungsergänzungsmittel fest, die nicht gekennzeichnete 
Arzneimittelwirkstoffe zum Beispiel zur Gewichtsabnahme enthalten.
"Die Einfuhr dieser Arzneimittel stellt eine Straftat dar", erläutert
Jens Pietsch, Pressesprecher des Hauptzollamtes Bremen und ergänzt: 
"Darüber hinaus birgt die Einnahme dieser Wirkstoffe ein 
unkalkulierbares gesundheitliches Risiko, ist im schlimmsten Fall 
sogar lebensgefährlich, da zusätzlich die Konzentration der ohnehin 
verbotenen Wirkstoffe nicht bekannt ist."

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Jens Pietsch
Telefon: 0421 5154 1027
E-Mail: jens.pietsch@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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