Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll am Flughafen verhindert Schlimmeres

Zoll findet 1000 verbotene Abnehmtabletten in Reisegepäck

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Bremen (ots)

Am 05. Juli wurde ein aus dem Libanon einreisender 28-jähriger Mann kontrolliert, der den Flughafen durch den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte. Weil sich beim Röntgen seiner Gepäckstücke Auffälligkeiten ergaben, nahmen die Zöllner das Gepäck näher unter die Lupe. Hierbei fanden sie 25 Pakete zu je 40 Tabletten eines nicht zugelassenen Nahrungsergänzungsmittels. Die Tabletten sollen beim Abnehmen helfen, enthalten aber, nach Recherche der Zöllner, unter anderem den Stoff Sibutramin, der in Deutschland verboten und auf der Verpackung auch nicht angegeben ist. Die Tabletten wurden sichergestellt und gegen den Reisenden ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet. Das der junge Mann angab, die Tabletten nicht für sich selbst mitgebracht zu haben, macht die Sache nicht besser.

Der Zoll stellt im Reiseverkehr am Flughafen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel fest, die nicht gekennzeichnete Arzneimittelwirkstoffe zum Beispiel zur Gewichtsabnahme enthalten. "Die Einfuhr dieser Arzneimittel stellt eine Straftat dar", erläutert Jens Pietsch, Pressesprecher des Hauptzollamtes Bremen und ergänzt: "Darüber hinaus birgt die Einnahme dieser Wirkstoffe ein unkalkulierbares gesundheitliches Risiko, ist im schlimmsten Fall sogar lebensgefährlich, da zusätzlich die Konzentration der ohnehin verbotenen Wirkstoffe nicht bekannt ist."

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