Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt 20.000 unversteuerte Zigaretten sicher

Steuerschaden von über 4.000 Euro verhindert

Bremen (ots)

Der Zoll hat am Dienstag, dem 23. Juni, bei einer PKW-Kontrolle an der A 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd insgesamt 20.000 unversteuerte Zigaretten und 100 E-Zigaretten sichergestellt. Zu Beginn der Kontrolle verneinte der 47- jährige Fahrer die Frage der Zöllner, ob er Tabakwaren mit sich führe. Den Beamten fielen jedoch drei mit Klebeband verschlossene Kartons auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges auf. Der Hinweis des Mannes, es handle sich um private Sachen, hielt die Zöllner nicht davon ab, den Inhalt der Kartons zu überprüfen. Darin kamen dann die unversteuerten Zigaretten und E-Zigaretten zum Vorschein. Aufgrund der Menge an sichergestellten Zigaretten wurde anschließend noch auf Beschluss des Amtsgerichts Bremen die Wohnung des 47-Jährigen durchsucht, jedoch ohne weitere Funde. Lediglich beim mit in der Wohnung lebenden 18- jährigen Sohn wurden ein paar unversteuerte E-Zigaretten festgestellt, für die sofort die fällige Steuer und ein Zuschlag in Höhe von zusammen rund 170,00 Euro bezahlt wurde.

"Das Hauptzollamt Bremen führt regelmäßig an Autobahnen und Landstraßen Kontrollen unter anderem auf Drogen, Waffen und unversteuerte Waren wie Zigaretten durch", erläutert Volker von Maurich, Pressesprecher beim Hauptzollamt Bremen. "Stellen wir solche Waren fest, eröffnen wir unverzüglich ein Strafverfahren", fährt von Maurich fort.

So wurde auch in diesem Fall noch vor Ort ein Strafverfahren gegen den 47-Jährigen eingeleitet. Die Zigaretten und E-Zigaretten wurden sichergestellt. Zudem wurde dem Mann ein Steuerbescheid von über 4.000 Euro ausgehändigt.

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