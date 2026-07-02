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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt 20.000 unversteuerte Zigaretten sicher
Steuerschaden von über 4.000 Euro verhindert

Bremen (ots)

Der Zoll hat am Dienstag, dem 23. Juni, bei einer PKW-Kontrolle an 
der A 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd insgesamt 20.000 
unversteuerte Zigaretten und 100 E-Zigaretten sichergestellt. Zu 
Beginn der Kontrolle verneinte der 47- jährige Fahrer die Frage der 
Zöllner, ob er Tabakwaren mit sich führe. Den Beamten fielen jedoch 
drei mit Klebeband verschlossene Kartons auf der Rücksitzbank des 
Fahrzeuges auf. Der Hinweis des Mannes, es handle sich um private 
Sachen, hielt die Zöllner nicht davon ab, den Inhalt der Kartons zu 
überprüfen. Darin kamen dann die unversteuerten Zigaretten und 
E-Zigaretten zum Vorschein. 
Aufgrund der Menge an sichergestellten Zigaretten wurde anschließend 
noch auf Beschluss des Amtsgerichts Bremen die Wohnung des 
47-Jährigen durchsucht, jedoch ohne weitere Funde. Lediglich beim mit
in der Wohnung lebenden 18- jährigen Sohn wurden ein paar 
unversteuerte E-Zigaretten festgestellt, für die sofort die fällige 
Steuer und ein Zuschlag in Höhe von zusammen rund 170,00 Euro bezahlt
wurde.
"Das Hauptzollamt Bremen führt regelmäßig an Autobahnen und 
Landstraßen Kontrollen unter anderem auf Drogen, Waffen und 
unversteuerte Waren wie Zigaretten durch", erläutert Volker von 
Maurich, Pressesprecher beim Hauptzollamt Bremen. "Stellen wir solche
Waren fest, eröffnen wir unverzüglich ein Strafverfahren", fährt von 
Maurich fort.
So wurde auch in diesem Fall noch vor Ort ein Strafverfahren gegen 
den 47-Jährigen eingeleitet. Die Zigaretten und E-Zigaretten wurden 
sichergestellt. Zudem wurde dem Mann ein Steuerbescheid von über 
4.000 Euro ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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