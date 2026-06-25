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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll wird auf Bremer Flohmarkt fündig
Über 160 unversteuerte E-Zigaretten an einem Flohmarktstand sichergestellt

Bremen (ots)

Der Zoll hat am Sonntagmorgen, dem 21. Juni, bei einer Kontrolle von 
Flohmarktständen auf der Bürgerweide in Bremen an einem Stand über 
160 unversteuerte E-Zigaretten sichergestellt. Den Beamten fielen 
zunächst nur sechs Einwegzigaretten ohne Steuerzeichen auf, die der 
21-jährige Verkäufer als Auslage zum Verkauf angeboten hat. Grund 
genug, auch den am Stand geparkten PKW des Verkäufers in Augenschein 
zu nehmen. Im Kofferraum kamen dann die weiteren unversteuerten 
E-Zigaretten zum Vorschein. Die Zigaretten wiesen eine Füllmenge an 
Liquids von rund 20 ml das Stück aus, sodass die Gesamtliquidmenge 
für die 160 Zigaretten mehr als 3 Liter betrug. In Deutschland ist 
eine maximale Füllmenge von 2 ml für Einweg-E-Zigaretten zugelassen.
"Das Hauptzollamt Bremen prüft regelmäßig auf Flohmärkten, aber auch 
in Kiosken und Shishabars im Rahmen unserer Steueraufsicht, ob 
Tabakwaren dem Tabaksteuerrecht entsprechend verkauft werden", 
erläutert Volker von Maurich, Pressesprecher beim Hauptzollamt 
Bremen. "Auch Substitute für Tabakwaren wie die in E-Zigaretten 
verwendeten Liquids fallen unter das Tabaksteuerrecht. Stellen wir 
bei Kontrollen fest, dass solche Produkte ohne deutsche Steuerzeichen
zum Verkauf angeboten werden, leiten wir sofort ein 
Steuerstrafverfahren ein", fährt von Maurich fort.
Das Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung 
wurde gegen den Verkäufer noch vor Ort eingeleitet. Die E-Zigaretten 
wurden sichergestellt. Zudem wurde dem 21-Jährigen ein Steuerbescheid
für die E-Zigaretten von über 1.000 Euro ausgehändigt.
Zusatz:
Der Zoll ist in Deutschland unter anderem für die Erhebung der 
Verbrauchsteuern zuständig. Zu den in Deutschland erhobenen 
Verbrauchsteuern gehören die Energiesteuer, Tabaksteuer, Stromsteuer,
Alkoholsteuer, Alkopopsteuer, Kaffeesteuer, Biersteuer und die 
Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer. Im Jahr 2025 hat der Zoll 
bundesweit rund 65 Milliarden Euro an Verbrauchsteuern eingenommen. 
Der Zoll führt regelmäßig bundesweit Steueraufsichtsmaßnahmen zur 
Sicherung der Staatseinnahmen durch.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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