Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll wird auf Bremer Flohmarkt fündig

Über 160 unversteuerte E-Zigaretten an einem Flohmarktstand sichergestellt

Bremen (ots)

Der Zoll hat am Sonntagmorgen, dem 21. Juni, bei einer Kontrolle von Flohmarktständen auf der Bürgerweide in Bremen an einem Stand über 160 unversteuerte E-Zigaretten sichergestellt. Den Beamten fielen zunächst nur sechs Einwegzigaretten ohne Steuerzeichen auf, die der 21-jährige Verkäufer als Auslage zum Verkauf angeboten hat. Grund genug, auch den am Stand geparkten PKW des Verkäufers in Augenschein zu nehmen. Im Kofferraum kamen dann die weiteren unversteuerten E-Zigaretten zum Vorschein. Die Zigaretten wiesen eine Füllmenge an Liquids von rund 20 ml das Stück aus, sodass die Gesamtliquidmenge für die 160 Zigaretten mehr als 3 Liter betrug. In Deutschland ist eine maximale Füllmenge von 2 ml für Einweg-E-Zigaretten zugelassen.

"Das Hauptzollamt Bremen prüft regelmäßig auf Flohmärkten, aber auch in Kiosken und Shishabars im Rahmen unserer Steueraufsicht, ob Tabakwaren dem Tabaksteuerrecht entsprechend verkauft werden", erläutert Volker von Maurich, Pressesprecher beim Hauptzollamt Bremen. "Auch Substitute für Tabakwaren wie die in E-Zigaretten verwendeten Liquids fallen unter das Tabaksteuerrecht. Stellen wir bei Kontrollen fest, dass solche Produkte ohne deutsche Steuerzeichen zum Verkauf angeboten werden, leiten wir sofort ein Steuerstrafverfahren ein", fährt von Maurich fort.

Das Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wurde gegen den Verkäufer noch vor Ort eingeleitet. Die E-Zigaretten wurden sichergestellt. Zudem wurde dem 21-Jährigen ein Steuerbescheid für die E-Zigaretten von über 1.000 Euro ausgehändigt.

Zusatz:

Der Zoll ist in Deutschland unter anderem für die Erhebung der Verbrauchsteuern zuständig. Zu den in Deutschland erhobenen Verbrauchsteuern gehören die Energiesteuer, Tabaksteuer, Stromsteuer, Alkoholsteuer, Alkopopsteuer, Kaffeesteuer, Biersteuer und die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer. Im Jahr 2025 hat der Zoll bundesweit rund 65 Milliarden Euro an Verbrauchsteuern eingenommen. Der Zoll führt regelmäßig bundesweit Steueraufsichtsmaßnahmen zur Sicherung der Staatseinnahmen durch.

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