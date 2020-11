Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt Dopingmittel sicher

Bei Kontrolle eines Kleintransporters diverse Präparate entdeckt

BremenBremen (ots)

Am Montag, 16. November 2020 hat eine Zollstreife bei der Kontrolle eines aus Polen kommenden Kleintransporters auf dem Rastplatz Nesse-Ost an der A 27 insgesamt 19 Dopingpräparate mit zum Teil hohem Wirkstoffgehalt sichergestellt. Die drei Insassen des Fahrzeugs im Alter von 34, 41 und 43 Jahren verneinten zunächst die Frage der Zöllner, ob verbotene Waren mitgeführt werden. Bei der anschließenden Kontrolle kamen die Dopingmittel in einer Sporttasche zum Vorschein. Der 41-jährige Insasse bekannte sich sofort zu den Präparaten.

"Das unerlaubte Verbringen von Dopingmitteln aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union wird von uns genauso verfolgt wie eine Dopingmitteleinfuhr aus Drittstaaten," erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Die Dopingmittel werden sichergestellt und wir leiten immer ein Strafverfahren ein", so Tödter weiter.

Zudem wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Stade eine Sicherheitsleistung von 250,00 Euro angeordnet, da sich der Wohnsitz des Beschuldigten nicht in Deutschland befindet. Die Drei konnten anschließend ihre Fahrt fortsetzen.

