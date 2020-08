Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Telefontag "call your future" beim Hauptzollamt Bremen

Am 2. September beantworten Zöllnerinnen und Zöllner Fragen zur Einstellung, Ausbildung und zu den Karrierechancen beim Zoll

Unter der für diesen Tag freigeschalteten Telefonnummer 0421 3897 3897 beantworten Zöllnerinnen und Zöllner am Mittwoch, 2. September 2020 in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr alle Fragen zu den Themen Bewerbung, Auswahlverfahren, Ausbildung und Karrierechancen beim Zoll im gehobenen (duales Studium) und mittleren Dienst. Gerne können die Fragen auch per E-Mail an einstellung.hza-bremen@zoll.bund.de gestellt werden.

"Der Telefontag soll ein bisschen die coronabedingt ausgefallenen Ausbildungsmessen ersetzen", erläutert Volker von Maurich, Pressesprecher beim Hauptzollamt Bremen. "Der Bedarf an Informationen rund um die Ausbildung ist da. Das erlebe ich jeden Tag am Telefon. An unserem Telefontag "call your future" wollen wir unser Informationsangebot mit mehreren Beraterinnen und Beratern gezielt allen Interessierten anbieten", so von Maurich weiter.

Das Angebot richtet sich an alle, die zu Beginn der Ausbildung jährlich zum 1. August das fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben werden und zu Beginn der Ausbildung eine EU-Staatsbürgerschaft oder eine Staatsbürgerschaft des Europäischen Wirtschaftsraums (Liechtenstein, Norwegen und Island) besitzen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen oder gleichgestellter Personen sind beim Zoll willkommen.

Mit der Einstellung beim Zoll erwarten die Auszubildenden nicht nur viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz, an dem sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. August 2021 können sich Interessierte noch bis zum 30. September 2020 beim Hauptzollamt Bremen bewerben.

Auch an jedem anderen Wochentag gibt das Hauptzollamt Bremen gerne Auskunft zu Fragen rund um die Ausbildung beim Zoll. Die Telefonnummer lautet dann 0421 3897 - 1114, die E-Mailadresse ist unverändert einstellung.hza-bremen@zoll.bund.de.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir auch unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

