HZA-HB: Berufsanfänger beim Hauptzollamt Bremen

Rund 2.200 junge Menschen haben am 1. August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll begonnen, 68 davon beim Hauptzollamt Bremen. Das Hauptzollamt Bremen ist zuständig für die Städte Bremen, Bremerhaven und Delmenhorst, für den Landkreis Osterholz und für Teile des Landkreises Cuxhaven. Die Auszubildenden dürfen sich im gehobenen Dienst fortan Zollinspektoranwärter/in, im mittleren Dienst Zollsekretäranwärter/in nennen.

"Meine neuen Kolleginnen und Kollegen beginnen ihre Ausbildung an einem traditionellen Zollstandort. Häfen, ein internationaler Verkehrsflughafen und Außenhandel prägen die Region", erläutert die Leiterin des Hauptzollamts Bremen, Nicole Tödter. "Die heutige Vereidigung konnte coronabedingt nicht im gewohnten feierlichen Rahmen stattfinden. Wir mussten den Festakt gleich mehrfach in verschiedenen Gruppen durchführen. Angehörige konnten der Vereidigung schweren Herzens nicht beiwohnen, denn wir mussten die Ansteckungsgefahr auf ein verantwortliches Maß reduzieren. Dennoch war es ein würdiger Rahmen. Ich bin mir sicher, dass trotz der Einschränkungen alle Anwärterinnen und Anwärter die Besonderheit dieses Augenblicks erfahren haben, bedeutet er doch den Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Für ihre spannende und interessante Ausbildung wünsche ich allen Anwärterinnen und Anwärtern viel Erfolg", so Tödter weiter.

Die Berufseinsteiger absolvieren eine zweijährige Ausbildung (mittlerer Dienst) bzw. ein dreijähriges Studium (gehobener Dienst). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden die Anwärterinnen und Anwärter des Hauptzollamts Bremen an zolleigenen Bildungszentren in Münster (Fachhochschule für den gehobenen Dienst), Leipzig oder Plessow (beide mittlerer Dienst) absolvieren. Für die Berufseinsteiger aus anderen Hauptzollämtern stehen für den mittleren Dienst auch noch die Bildungszentren in Rostock und Sigmaringen für die theoretische Ausbildung bereit. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Abteilungen des Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern sowie bei Partnerhauptzollämtern.

Nach Abschluss der Ausbildung erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht u.a. von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Fahndung.

Mit der Einstellung beim Zoll erwarten die Auszubildenden nicht nur viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. August 2021 können sich Interessierte noch bis zum 30. September 2020 beim Hauptzollamt Bremen bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

Ansprechpartner für die Ausbildung/ das Studium beim Zoll: Hauptzollamt Bremen Herr Volker von Maurich Telefon: 0421 3897 - 1114 E-Mail: einstellung.hza-bremen@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

