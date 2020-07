Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt Drogen an der A 28 sicher

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Delmenhorst kamen Kokain und Amphetamine zum Vorschein

Am Mittwoch, 29. Juli 2020 stellte der Zoll bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz an der A 28 in Delmenhorst knapp 20g Kokain und über 300g Amphetamine sicher. Der 36-jährige Fahrzeugführer gab an, aufgrund einer Panne auf dem Parkplatz liegengeblieben zu sein. Die Frage nach mitgeführten Drogen verneinte er. Die Kontrollbeamten verließen sich aber nicht auf die Aussage des Fahrers und durchsuchten das Fahrzeug. Die Zöllner wurden im Innenraum des PKW fündig.

"Wir führen häufig Fahrzeugkontrollen in unserem Bezirk, zu dem auch die Stadt Delmenhorst gehört, durch", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Bei Drogen verstehen wir dann keinen Spaß und leiten sofort ein Strafverfahren ein", so Tödter weiter.

Noch vor Ort übernahmen Beamte des Zollfahndungsamts Hannover -Dienstsitz Bremen- die weiteren Ermittlungen. Bei einer anschließend durchgeführten Hausdurchsuchung wurden noch einmal 30g Marihuana und kleine Mengen an Amphetaminen festgestellt. Die Drogen haben insgesamt einen geschätzten Straßenverkaufswert von über 4.000 Euro. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In Haft musste er vorerst nicht.

