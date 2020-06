Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen Durchsuchungen durch

Bremen (ots)

Das Hauptzollamt Bremen führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen derzeit umfangreiche Ermittlungen gegen eine Tätergruppierung aus gegenwärtig 5 Beschuldigten im Bremerhavener Gerüstbaugewerbe wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelten (sog. Schwarzarbeit).

In diesem Zusammenhang erfolgen seit den frühen Morgenstunden unter Einsatz von 160 Kräften der Hauptzollämter Bremen, Oldenburg, Hamburg, Kiel und Hannover sowie Spezialeinsatzkräften und Kräften der Polizei Bremen umfangreiche Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Insgesamt werden aktuell Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt 13 Objekten in Bremerhaven, Bremen, Hamburg sowie Cloppenburg und Geestland vollstreckt, wobei der Schwerpunkt der Maßnahmen das Bremerhavener Stadtgebiet betrifft.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Volker von Maurich

Telefon: 0421 3897-1114

E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell