HZA-HB: Zoll stellt 5 kg Amphetamine an der holländischen Grenze sicher / Drogenkurier wollte das Rauschgift in einem Kleintransporter schmuggeln

Am Karfreitag, 10. April 2020 hat der Zoll bei einer Fahrzeugkontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze auf der A 280 bei Bunde in einem Kleintransporter über 5kg Amphetamine entdeckt und sichergestellt. Die Drogen wurden in der Fahrerkabine in einer unter dem Fahrersitz abgelegten Plastiktüte aufgefunden. Der achtundzwanzigjährige Fahrer hatte sich vorher bei der Darstellung seiner Fahrtroute in Widersprüche verwickelt, die die Zöllner misstrauisch machten.

"Der Drogenschmuggel innerhalb Europas wird von uns ebenso bekämpft wie der Schmuggel über die Grenzen der Europäische Union", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "5 kg Amphetamine sind auch keine geringe Menge. Es ist sicher davon auszugehen, dass die Drogen nicht für den Eigenverbrauch bestimmt sind."

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Das Zollfahndungsamt Essen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der Beschuldigte durch das zuständige Ermittlungsgericht in Untersuchungshaft genommen. Die Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 60.000 Euro.

