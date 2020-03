Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt 500 kg Haschischplatten sicher

Doppelter Boden im Kleintransporter als Drogenversteck

Bremen (ots)

Am Dienstag, 10. März 2020 hat der Zoll bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Parkplatz Thünen an der A 1 nahe Achim in einem in Schweden zugelassenen Kleintransporter über 500 kg Haschischplatten entdeckt und sichergestellt. Den Beamten fielen Unregelmäßigkeiten auf dem Fahrzeugboden auf. Nach Entfernen eines Teppichs sowie zweier festgeschraubter Sperrholz- bzw. Blechplatten kamen die Drogen zum Vorschein. Ein Rauschgiftschnelltest reagierte positiv.

"Die Sicherstellung von 500 kg Haschisch ist ein großer Erfolg und zeigt, dass die risikoorientierten Zollkontrollen des innereuropäisch grenzüberschreitenden Verkehrs notwendig sind", freut sich Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen.

Da es Anzeichen für ein Fahren unter Drogeneinfluss gab, wurde auch die Polizei aus Langwedel hinzugezogen. Die stellte zudem fest, dass der 39-jährige Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und das Fahrzeug keine gültige Zulassung besaß.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Das Zollfahndungsamt Hannover hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde der Beschuldigte durch das zuständige Ermittlungsgericht in Untersuchungshaft genommen. Die sichergestellten Haschischplatten haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 4 Millionen Euro.

Die Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441

