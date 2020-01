Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt über 4 kg Marihuana sicher

Flugreisender versuchte die Drogen über den Flughafen Bremen einzuschmuggeln

Bremen (ots)

Am Sonntag, 29. Dezember 2019 hat der Zoll am Bremer Flughafen bei der Gepäckkontrolle eines 42-jährigen aus Spanien kommenden Flugreisenden über 4 kg Marihuana sichergestellt. Der Mann führte die Drogen in vier in Plastikband eingewickelte Päckchen mit sich, die er in seinem Koffer deponiert hatte. Die durch den Zoll vor Ort vorgenommenen Rauschgiftschnelltest reagierten positiv.

"Wir kontrollieren regelmäßig auch innereuropäische Flüge, insbesondere nach Drogen und Waffen", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Auch innerhalb der Europäischen Union verbleibt die Aufgabe der Bekämpfung des grenzüberschreitenden Rauschgiftschmuggels beim Zoll", so Tödter weiter.

Das zuständige Zollfahndungsamt Hannover hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde der Beschuldigte durch das zuständige Ermittlungsgericht in Untersuchungshaft genommen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Volker von Maurich

Telefon: 0421 3897-1114

E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell