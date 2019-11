Hauptzollamt Bremen

Am Sonntag, 10. November 2019 hat der Zoll bei einer Routinekontrolle eines 35-jährigen polnischen PKW-Fahrers mit schwedischem Wohnsitz auf dem Rastplatz Thünen bei Achim an der A1 insgesamt 10 kg Amphetamine und 8 kg Haschisch sowie Streckmittel sichergestellt. Zollhund "Nanny", eine sechs Jahre alte Schäferhündin, hatte dabei den richtigen Riecher und zeigte die in Einkaufstaschen versteckten Drogen im Kofferraum des Fahrzeuges an.

"Viele Reisende wissen vielleicht nicht, dass wir nicht nur an den europäischen Außengrenzen, sondern auch im Inland kontrollieren", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Insbesondere haben wir dabei den innereuropäischen Rauschgiftschmuggel nach und durch Deutschland im Visier. Auch an den Autobahnen um Bremen stellen wir immer wieder Drogen sicher", so Tödter weiter.

Die sichergestellten Amphetamine haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von über 100.000 Euro, das Haschisch einen von rund 70.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde der Beschuldigte durch das zuständige Ermittlungsgericht in Untersuchungshaft genommen. Das zuständige Zollfahndungsamt Hannover hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

