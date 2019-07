Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: "Keine Drogen, nur Khat"/Zoll stellt fast 50 Kg der Droge Khat sicher

Bremen (ots)

Am Mittwoch, 10. Juli 2019 haben Beamte des Hauptzollamts Bremen im Rahmen einer Kontrolle auf der Bundesautobahn 1 in Höhe Oyten bei zwei Insassen eines PKW fast 50 Kg Khat sichergestellt.

Die beiden 37- und 52-jährigen Männer waren auf dem Weg von Düsseldorf nach Dänemark, als sie in Höhe Oyten von einer Zollstreife aus dem laufenden Verkehr zur Kontrolle aufgefordert wurde. Nachdem sie zunächst auf die Anhalteaufforderung per Display nicht zu reagieren schienen, reichte das Zuschalten des Blaulichtes, um die Reisenden zum Anhalten zu bewegen.

Die anschließende Frage der Beamten, ob sie Drogen mit sich führten, beantwortete einer der beiden Insassen mit den Worten "Keine Drogen, nur Khat." Die Zöllner stellten daraufhin die sich im Kofferraum befindlichen Drogen sicher.

"Kath ist eine pflanzliche Droge aus dem Nordosten Afrikas. Sie fällt in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz und ist hier daher illegal", so Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen. "Die Wirkung der Droge ähnelt der von Amphetaminen. Immer wieder wird versucht, das Khat zu schmuggeln, da es hier in Europa nicht angebaut wird. Der Straßenverkaufspreis des sichergestellten Khats wird bei etwa 3.000 Euro liegen", so von Maurich weiter.

Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Verden hat den Fall bereits übernommen.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Bremen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Volker von Maurich

Telefon: 0421 3897-1114

E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell