HZA-HB: Feierliche Taufe des neuen Zollbootes "Bremen" Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger hält die Taufrede

Bremen (ots)

Der Zoll hat am heutigen Freitag in Bremerhaven das erste von drei neuen Einsatzschiffen getauft und in Dienst gestellt. An dem Festakt nahmen unter anderem der im Bundesministerium der Finanzen für den Zoll zuständige Staatssekretär, Dr. Rolf Bösinger, sowie zahlreiche Gäste aus der Bremer Politik und Verwaltung teil. Abteilungsleiterin III beim Bundesministerium der Finanzen, Tanja Mildenberger, taufte das neue Zollboot auf den Namen "Bremen" und wünschte "allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel".

Die in Estland über anderthalb Jahre lang gebaute "Bremen" ist ein 24m-Boot, das künftig von Bremerhaven aus in der küstennahen Bestreifung auf der Außenweser und der Nordsee eingesetzt wird.

Der Name "Bremen" unterstreicht die Verbundenheit des Zolls zur Hansestadt mit ihrer Tradition im Außenhandel und der Hafenwirtschaft. Der regionale Bezug zur Seestadt Bremerhaven wird darüber hinaus durch den Namen des Tochterbootes "Geeste" betont. Der Fluss Geeste mündet in die Weser in Bremerhaven, direkt beim zukünftigen Anleger des Zollboots. Das Tochterboot wurde bei dem Festakt von der 10-jährigen Marika Levin, der kleinen Tochter eines Besatzungsmitglieds, getauft.

Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger nach seiner Taufrede: "Wir investieren kräftig in den Zoll. Die "Bremen" ist eines von drei neuen Booten mit dem wir den Zoll auf See nachhaltig stärken."

Regierungsdirektorin Nicole Tödter, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bremen, erläuterte: "Die Indienststellung des neuen Zollbootes ist für uns extrem wichtig, denn damit können wir unseren Aufgaben auch bei herausfordernden Wetterbedingungen auf hoher See und in Küstennähe noch besser nachkommen."

