Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: ***Erinnerung*** Taufe des Zollboots "Bremen" Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger hält die Taufrede

Ein Dokument

Bremen (ots)

Presseeinladung

Am Freitag, 22. März 2019 wird in Bremerhaven das neue Einsatzschiff des Hauptzollamtes Bremen getauft und gleichzeitig in Dienst gestellt. Der im Bundesministerium der Finanzen für den Zoll zuständige Staatssekretär, Dr. Rolf Bösinger, wird die Taufrede halten. Hochrangige Gäste aus Bremer Politik und Verwaltung sind geladen. Taufpatin ist die Ehefrau Dr. Bösingers, Frau Gisela Mohr.

Termin: 22. März 2019 Ort: Bremerhaven, Neuer Hafen (Höhe des T.I.M.E.-Port II) Beginn: 11:00 Uhr

Die in Estland gebaute "Bremen" ist ein 24m-Boot, das künftig in der küstennahen Bestreifung auf der Außenweser und der Nordsee eingesetzt wird.

Nach der Taufzeremonie besteht die Gelegenheit für Bild- und Filmaufnahmen sowie für Einzelinterviews.

Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter gebeten, ihre Teilnahme bis zum 20. März 2019 beim Hauptzollamt Bremen anzumelden (siehe Kontakt).

