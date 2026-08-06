Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Keine Einschränkungen in der Zollabfertigung durch Vollsperrung der Leinebrücke im Hagenweg

Göttingen, Braunschweig (ots)

Ab Donnerstag, dem 13. August 2026, finden an der Leinebrücke im Hagenweg umfangreiche Bauarbeiten für den Hochwasserschutz sowie den Ausbau der Fernwärme statt. Die Stadt Göttingen hat hierüber bereits informiert.

Das Hauptzollamt Braunschweig weist ergänzend darauf hin, dass die Zufahrt zur musa und damit auch zum Zollamt Göttingen während der gesamten Bauzeit nach Angaben der Stadt jederzeit gewährleistet ist.

Es kommt es jedoch zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Osten beziehungsweise der Nordstadt zum Zollamt möchten. Für Fußgänger und Radfahrer ist eine Umleitung über die Brücke an der Godehardstraße ausgeschildert. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten soll der Geh- und Radweg schnellstmöglich wieder freigegeben werden. Beteiligte, die das Zollamt mit dem Fahrzeug aus nördlicher Richtung erreichen möchten, werden gebeten, über die Bundesstraße 27, das Gewerbegebiet und den Hagenberg zum Hagenweg zu fahren. Aus südlicher Richtung kann das Zollamt über die Königsallee von der Godehardstraße oder der Groner Landstraße erreicht werden. Die Anfahrt über die Bundesautobahn 7 ist weiterhin uneingeschränkt möglich.

Nach Angaben der Stadt Göttingen sollen die Bauarbeiten an der Leinebrücke voraussichtlich am 23. Oktober 2026 abgeschlossen sein.

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