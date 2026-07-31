Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: 760 versteckte Tabletten in einer Geschenksendung am Zollamt Wolfsburg fest-gestellt

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Braunschweig, Wolfsburg (ots)

Am 23.07.2026 erschien die Empfängerin einer Geschenksendung aus Thailand am Zollamt Wolfsburg und wollte diese abholen. Wie üblich erkundigten sich die Zollbeamten bei der Anmelderin, ob der Inhalt der Sendung bekannt sei. Insbesondere die Nachfrage nach Arznei- oder Lebensmitteln im Paket hatte die Empfängerin der Sendung verneint.

Schon bei der ersten Durchsicht der enthaltenen Waren wurden unter anderem diverse selbst hergestellte sowie handelsüblich verpackte Lebensmittel sowie eine Oralpaste festgestellt, die möglicherweise als Arzneimittel zählt und in Folge dessen einem Einfuhrverbot unterliegen kann. Aufgrund der Unklarheiten wurde zur Aufklärung, ob es sich dabei tatsächlich um ein Arzneimittel handele, die Überlassung der Ware ausgesetzt und eine Kontrolle beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt in die Wege geleitet. Die Beteiligte wurde mit entsprechender Information wieder nach Hause geschickt und sollte von den Beamten eine Rückmeldung erhalten, sobald alle Überprüfungen durch die Marktüberwachungsbehörden abgeschlossen sind.

Im Rahmen der parallellaufenden Vorbereitungen zur Wertermittlung wurde die Sendung am 27.07.2026 erneut vollständig geöffnet und der Inhalt einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Im Verlauf dieser Kontrolle wurden mehrere Blister mit Tabletten gefunden, die zunächst nicht offen erkennbar waren. Sie wurden gezielt in bzw. an anderen Waren angebracht und die Umverpackungen dieser Waren so hergerichtet, dass die Tabletten auf den ersten Blick nicht zu sehen waren. So befanden sich Arzneimittel unter anderem in Kaffeeverpackungen, welche im Bodenbereich wieder verschlossen bzw. verklebt worden waren, in Kleidungsstücken und zwischen Tüten mit frittiertem Knoblauch sowie an weiteren Verpackungsgegenständen, an deren Rückseiten die Arzneimittel befestigt bzw. verklebt waren.

Die Verbringungsweise war geeignet, das Vorhandensein der Arzneimittel bei einer oberflächlichen Kontrolle zu verschleiern. Das Gewerbeaufsichtsamt bestätigte, dass es sich bei allen gefunden Tabletten um Arzneimittel handelt, die zum Teil verschreibungspflichtig sind, und die dementsprechend einem Einfuhrverbot unterliegen.

In Summe wurden 106 Blister mit insgesamt 760 Tabletten in den Verstecken sichergestellt.

Die Empfängerin des Pakets erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bannbruches nach § 372 Abs. 1 Abgabenordnung i.V.m. § 73 Abs. 1 Arzneimittelgesetz, da ein Verstoß gegen die Einfuhr von Arzneimitteln vorliegt. Der Vorgang wurde vom Zollamt Wolfsburg an das Sachgebiet F - Ahndung des Hauptzollamts Braunschweig abgegeben.

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