Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Teil- und Vollsperrungen am 23. und 24.07.2026 beim Zoll in Göttingen

Asphaltarbeiten an der Zufahrtsstraße vom Hagenweg

Braunschweig (ots)

In der 30. Kalenderwoche 2026 finden Asphaltarbeiten an der Zufahrtsstraße in Göttingen vom Hagenweg bis zu den Bahngleisen statt.

Dies hat für den Dienstort Göttingen des Hauptzollamts Braunschweig (Hagenweg 4, 37081 Göttingen) folgende Auswirkungen:

Donnerstag, 23.07.2026: Eine Zufahrt für LKW ist nicht möglich! PKW können noch zur Zolldienststelle in Göttingen fahren. Ebenso ist der Zugang für Personen mit einer Gehbehinderung möglich.

Freitag, 24.07.2026: Vollsperrung! Keine An-, Wegfahrt für PKW und LKW! Kein Zugang zum behindertengerechten Eingang.

Besucherinnen und Besucher des Zollamts Göttingen nutzen an diesen Tagen bitte die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise oder weichen auf andere Zollstellen aus.

Das nächstgelegene Zollamt des Hauptzollamts Braunschweig ist das Zollamt Goslar in der Heinrich-Pieper-Straße 2, 38640 Goslar-Georgenberg.

Die elektronische Abfertigung beim Zollamt Göttingen, genauso wie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon sind von den Maßnahmen nicht betroffen.

Ab dem 27.07.2026 liegen planmäßig keine Sperrungen mehr zur Erreichung des Zolls in Göttingen vor.

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