HZA-BS: Hauptzollamt Braunschweig heißt acht duale Studenten für den Studiengang "Bachelor of Laws (LL.B.)" willkommen

Ein neuer Lebensabschnitt begann am Montag in Braunschweig für sieben neu eingestellte Zollinspektoranwärterinnen und -anwärter, die nach erfolgreichem Auswahlverfahren seit dem 01. März 2026 duale Studierende der Bundeszollverwaltung sind. Daneben startet auch ein Beamter aus den Reihen des Hauptzollamts (HZA) Braunschweig in eine neue Phase seiner Karriere beim Zoll. Er absolviert das Aufstiegsverfahren vom mittleren in den gehobenen Dienst. Dies verdeutlicht exemplarisch die vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Zollverwaltung.

Im Rahmen einer feierlichen Vereidigung in den Räumlichkeiten des HZA Braunschweig wurden die Nachwuchskräfte durch die Ausbildungsleitung, Zollamtsrätin Anja Wustlich, begrüßt. Mit dem Ablegen ihres Amtseids wurden sie zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf ernannt. Frau Wustlich ergänzte dies mit den Worten: "Mit Ihrem heutigen Eintritt in die Zollverwaltung beginnen Sie Ihr duales Studium in einer Zeit des Wandels. Viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand treten. Umso wichtiger ist es, engagierte Nachwuchskräfte wie Sie fundiert auszubilden und Wissen weiterzugeben. Sie sind die Zukunft unserer Verwaltung - und wir freuen uns, Sie heute hier begrüßen zu dürfen."

Um den neuen Kolleginnen und Kollegen einen abwechslungsreichen Start in ihre Studienzeit zu bereiten, stehen in den ersten beiden Märzwochen verschiedene Programmpunkte im Bezirk des HZA Braunschweig auf dem Plan. Die Sachgebiete des HZA stellen sich vor und geben Einblicke in ihre jeweiligen Aufgabenbereiche. Darüber hinaus sind die Begleitung einer Zollkontrolle auf einer Bundesautobahn sowie Führungen durch einen verbrauchsteuerpflichtigen Betrieb sowie ein Paketzentrum geplant, in welchem Sendungen aus Nicht-EU-Ländern abgefertigt werden.

Nach den zwei Wochen am HZA werden die acht dual Studierenden an den neuen Standort der Hochschule des Bundes - Fachbereich Finanzen - in Rostock entsandt. Dort erwartet knapp 400 Nachwuchskräfte aus der gesamten Bundesrepublik, die allesamt zum 01. März eingestellt wurden, ein neuer Hochschulcampus mit modernster Technik sowie neue, nachhaltig aus Holz gebaute Unterkünfte. Zudem liegt die Ostsee in unmittelbarer Nähe.

In Rostock werden die Anwärterinnen und Anwärter bis März 2027 verbleiben, bevor sie für ihre Praxiseinsätze in die Sachgebiete ihres Einstellungshauptzollamts zurückkehren. Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab und bauen aufeinander auf, sodass die Studierenden eine fachlich hochwertige Ausbildung erhalten, die durch eine attraktive Besoldung ergänzt wird. Nach erfolgreichem Studium zum Bachelor of Laws (LL.B.) erfolgt in der Regel die Übernahme in den Zolldienst als Probezeitbeamtin oder -beamter und der Ernennung zur Zollinspektorin/ zum Zollinspektor.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Interessierte können sich noch bis zum 15. April 2026 für den Studienstart am 01. März 2027 beim HZA Braunschweig bewerben. Weitergehende Informationen zu Bewerbung, Ausbildung und Studium sind unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de erhältlich.

