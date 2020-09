Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Der Countdown läuft: Bis zum 30. September bewerben und eine Karriere beim Zoll starten

Braunschweig (ots)

Alle, die einen spannenden, sinnvollen und sicheren Beruf suchen, haben noch eine Woche Zeit, sich beim Zoll zu bewerben.

Der Zoll bietet eine zweijährige Ausbildung für den mittleren Zolldienst und ein dreijähriges duales Studium für den gehobenen Zolldienst.

Was macht der Zoll überhaupt in einer globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts? "Der Zoll sorgt mit dafür, dass das Leben in diesem Land als Teil dieser Welt sicher und möglichst gerecht funktioniert" erklärt Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig, der seit einigen Jahren zu Fragen der Bewerbung, der Ausbildung und des Studiums beim Zoll berät. Konkret bekämpft der Zoll Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, grenzüberschreitende Kriminalität (etwa Waffen-, Drogen und Zigarettenschmuggel), Steuerhinterziehung, Produktpiraterie und andere illegale Machenschaften. Damit das Gemeinwohl finanziert werden kann, erhebt der Zoll gleichzeitig Steuern in gewaltigem Ausmaß: allein 141.000.000.000 EUR im Jahr 2019.

"Um es kurz zu machen: Wir sind die perfekte Mischung aus Polizei und Finanzamt!", bringt es Zollamtmann Löhde auf den Punkt und räumt ehrlich und selbstbewusst ein: "Die Wenigsten haben als Kind davon geträumt, einmal Zöllner zu werden - die Meisten, die sich mit dem Beruf eines Zollbeamten auseinandergesetzt haben, sind fasziniert!"

Das liegt hauptsächlich an dem abwechslungsreichen Aufgabengebiet, aber auch bei der Bezahlung muss sich der Zoll nicht verstecken: Während der zweijährigen Ausbildung werden ab dem ersten Tag etwa 1.270 EUR brutto und im dualen Studium 1.500 EUR brutto gezahlt. Das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung im mittleren Zolldienst (A7) liegt bei rund 2.150 EUR netto und im gehobenen Dienst (A9) bei fast 2.400 EUR netto (jeweils: ledig, ohne Kinder, Steuerklasse 1) und damit deutlich über dem deutschen Durchschnittseinkommen (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164047/umfrage/jahresarbeitslohn-in-deutschland-seit-1960/#:~:text=Im%20Jahr%202019%20betrug%20der,durchschnittlich%2023.663%20Euro%20(Sch%C3%A4tzung).

Weitere Informationen zu Ausbildung, Studium und Bewerbung sind gut aufbereitet zu finden unter:

https://www.zoll-karriere.de/

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Braunschweig

Pressesprecher

Andreas Löhde

Telefon: 0531/3809-452 (-0)

Fax: 0531/3809-200

E-Mail: Presse.HZA-Braunschweig@Zoll.Bund.de

www.zoll.de

