HZA-BS: Zollhund Kelly hat die Nase voll von Zigaretten / 28.800 geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt

Braunschweig (ots)

28.800 Zigaretten spürte Zollhund Kelly am 29. November 2019 an der Autobahn 2 nahe Lappwald auf. Die geschmuggelten Zigaretten stammten aus Weißrussland und sollten in das Vereinigte Königreich gebracht werden.

"Je teurer Zigaretten irgendwo werden, je mehr lohnt sich der Schmuggel dorthin", sagt Pressesprecher Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig. Darum wird die Bundesrepublik inzwischen oft als Transitland für Schmuggelzigaretten missbraucht. Während im legalen Handel in Deutschland eine Schachtel Zigaretten etwa 7 EURO kostet, sind es in England rund 12 EURO - in Weißrussland allerdings nur 1 EURO. "Das sind jedoch die regulären Preise des Marktführers. Bei illegalen Produktionen aus Osteuropa bewegen wir uns im Cent-Bereich und da kann man sich die Gewinnspanne der Kriminellen leicht ausrechnen", so Zollamtmann Löhde.

Der Zoll setzt im Kampf gegen Zigarettenschmuggel verschiedene Hilfsmittel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/3931314) ein, aber gefragt nach der wichtigsten Waffe des Zolls antwortet Löhde eindeutig: "Spürsinn! Ohne den Spürsinn der menschlichen und tierischen Kollegen kämen wir nicht weit". Beide müssen zuvor jedoch eine umfangreiche Ausbildung durchlaufen.

Die 3 ½ jährige deutsche Schäferhündin Kelly durchlief erst eine 1 ½ jährige, duale Ausbildung, bevor sie als Schutz- und Spürhund beim Hauptzollamt Braunschweig in der Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen eingesetzt werden konnte. Entscheidend für die Auswahl der Spürhunde ist ein ausgeprägter Spieltrieb: "Für sie ist Kriminalitätsbekämpfung tatsächlich nur ein Spiel", erklärt Löhde. Im nächsten Jahr erwartet Kelly noch eine Zusatzausbildung: "Man sagt: ,Geld stinkt nicht' - mal sehen, ob Kelly das auch so sieht" deutet Löhde die künftige Verwendung von Kelly an (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/3793478).

Den litauischen Zigarettenschmuggler hingegen erwartet ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung. Ein Steuerbescheid über 4.781,53 EURO wurde dem jungen Mann bereits vor Ort übergeben.

