HZA-BS: Hildesheimer Zoll im Einsatz gegen Kälte

Hildesheimer Zöllner spenden rechtzeitig zur Kältewelle ihre dicke, grüne Dienstkleidung für Menschen in Not. Bestimmt ist die Winterausstattung der rund 50 Beamten aus Hildesheim für den "Kältebus" der Johanniter in Hannover.

Auslöser für die Aktion war die Umstellung des Zolls auf blaue Dienstkleidung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/4349176). Plötzlich stand die Frage im Raum, was mit der alten Dienstkleidung geschehen sollte. Eine zentrale Lösung für den gesamten Zoll war nicht möglich, weil die Dienstkleidung bis zu der farblichen Umstellung - anders als bei anderen Behörden - von den Kollegen privat bezahlt werden musste und damit auch ihr Eigentum war. Für Zollsekretär Ferris Wiegmann war das eher ein Ansporn als ein Hindernis: "Wir wollten auch was Gutes vor der eigenen Haustür tun". Also koordinierte er die Dienstkleidungssammlung in Hildesheim zugunsten der Aktion "Kältebus" und überreichte die randvollen Pakete, hauptsächlich gefüllt mit Jacken und (Woll-)Pullovern, nun in Hannover an Dana Jörk von den Johannitern.

Für die Zöllner bedeutete das nicht nur, Liebgewonnenes zu spenden, sondern auch zusätzliche Arbeit: in Handarbeit trennten sie nach Feierabend die Hoheitsabzeichen von der Dienstkleidung ab, um missbräuchliche Verwendung zu verhindern und gleichzeitig Wärmespender zu bewahren.

"Ein Slogan des Zoll ist: 'Im Einsatz für Bürger, Wirtschaft und Umwelt'. Hier haben wir mal ganz konkret Bürgern in Not geholfen", freut sich Pressesprecher Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig, zu dem auch der Standort Hildesheim gehört. Die Johanniter verteilen mit dem "Kältebus" in Hannovers Innenstadt dreimal die Woche nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung an Obdachlose und andere Menschen in Not.

Weitere Informationen zu dem "Kältebus" finden Sie hier: https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/juh-vor-ort/landesverband-niedersachsenbremen/verbaende-vor-ort/niedersachsen-mitte/ov-hannover-wasserturm/ehrenamt/kaeltebus/

