HZA-BS: Zoll räumt eigenes Fahrzeug leer / Beitrag zur Tetris-Challenge

Braunschweig (ots)

Mit einem Höhenbild gibt das Hauptzollamt Braunschweig einen kleinen Einblick in seine Ausrüstung.

"Wenn wir immer fremder Leute Hab und Gut unter die Lupe nehmen, finden wir es nur fair, mal etwas Eigenes zu zeigen", erklärt Pressesprecher Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig die Aktion. Diesmal erging die Anweisung "Alles ausladen!" also nicht vom Zoll, sondern an den Zoll.

Die Idee kam aus dem Kollegenkreis in Braunschweig, der gespannt die aktuelle "Tetris-Challenge" im Internet verfolgte und auf eine Besonderheit stieß, die man beheben wollte: Es gab bislang scheinbar kein Bild mit Hund!

Hier räumt Zollamtmann Löhde allerdings ein, etwas geschummelt zu haben: Als man sich relativ spontan zu dem Bild entschied, war der eigentliche Spürhund des Hauptzollamtes im Einsatz. Da man in der tierfreundlichen Behörde jedoch nicht auf ein Bild mit Hund verzichten wollte, musste improvisiert werden: Der ehemalige Sprengstoffspürhund der Bundeswehr "Gino" wurde mit seinen 13 Jahren für einen Tag aus dem Ruhestand reaktiviert und für einen Tag zum Zollhund. "Nachdem wir jahrelang bei der Bundeswehr gut zusammengearbeitet haben, zusammen in Afghanistan waren, freue ich mich wahnsinnig, nochmal einen Tag mit Gino als Diensthund beim Zoll zu arbeiten", kommentiert Zollobersekretär Linde die ungewöhnliche Maßnahme.

Die gute Zusammenarbeit will auch Pressesprecher Löhde hervorheben: "Wir können als Zoll zwar auch so einiges allein, aber wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit anderen Behörden"! So wäre das Bild etwa nicht möglich gewesen, wenn die Berufsfeuerwehr Braunschweig nicht eine Drehleiter zur Verfügung gestellt hätte.

