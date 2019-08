Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Neu im Team: Ausbildungs- und Studienbeginn beim Hauptzollamt Braunschweig

Braunschweig (ots)

Am 01. August 2019 begrüßte das Hauptzollamt Braunschweig 37 neue Kolleginnen und Kollegen!

Während in der aktuellen Transferperiode der Fußballwelt Neuverpflichtungen scheibchenweise präsentiert werden, macht das Hauptzollamt Braunschweig gleich 37 Neuzugänge auf einen Schlag perfekt. Nachdem sie auch den obligatorischen Medizincheck bestanden hatten, war heute der erste Tag an ihrer neuen Wirkungsstätte.

"Die Liste mit potenziellen Kandidaten war lang, sodass wir uns mit den Neuen vorab intensiv beschäftigt haben", erklärt Pressesprecher Andreas Löhde. Tatsächlich hatten sich die 37 Neuzugänge aus hunderten von Bewerbern durchgesetzt und im schriftlichen, wie mündlichen Auswahlverfahren überzeugt.

"Besonders freue ich mich, dass wir für unser Team eine gute Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Kräften, die schon an anderer Stelle ihr Können unter Beweis gestellt haben, gewinnen konnten. Während die Jüngsten mit 18 Jahren ihre ersten Schritte im Profibereich machen, lässt sich die Generation Ü30 bewusst auf ein neues Kapitel ein", so Löhde weiter. Dennoch werden alle Neuzugänge behutsam an ihre neue Aufgabe herangeführt:

25 von ihnen starten zunächst ihre zweijährige Ausbildung für den mittleren Zolldienst, die sie auch für zweimal sechs Monate an die Zollschule bei Potsdam führen wird.

12 weitere Neuzugänge wurden für die Position des gehobenen Dienstes geholt. Für sie beginnt nun ein dreijähriges duales Studium mit theoretischem Unterricht in Münster.

Ein besonderes Bekenntnis zu ihrem neuen Arbeitgeber legten die 37 mit dem Diensteid ab: "Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe" (§ 64 Bundesbeamtengesetz).

Zollamtmann Löhde: "Für 2019 sind unsere Transferaktivitäten damit erst einmal abgeschlossen, aber unser Scouting bleibt aktiv! Wir wollen uns auch weiter in der Breite und Spitze verstärken - spätestens am 01. August 2020!"

Wer dann unter den Neuzugängen sein will, sollte sich beeilen: Die Bewerbungsfrist für 2020 endet am 30. September 2019!

