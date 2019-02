Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Wer bin ich?

Göttinger Zoll beendet illegalen Aufenthalt

Auf eine multiple Identitätsstörung der besonderen Art stieß der Göttinger Zoll im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle in einem asiatischen Restaurant am 21. Februar 2019. Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sollten alle Beschäftigten zu ihren Arbeitsbedingungen befragt werden. Dafür wurden auch deren Personalien gemäß der Ausweispapiere aufgenommen. Ein Mann legte jedoch den Ausweis einer offensichtlich fremden Person vor. Schon auf den ersten Blick erkannten die Zöllner, dass der Mann auf dem Ausweisfoto definitiv nicht vor ihnen stand. In seiner Brieftasche wurden dann weitere Ausweisdokumente gefunden: zwar auf einen anderen Namen, aber mit dem passenden Gesicht.

Auf Antrag der Ausländerbehörde der Stadt Göttingen wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Am Folgetag wurde ein Abschiebehaftbefehl von dem Amtsgericht Göttingen erlassen.

Auch dem anderen Ausweis-Inhaber droht Ungemach: Sollte er seine Papiere vorsätzlich weitergegeben haben, müsste er sich wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und zum Missbrauch von Ausweispapieren verantworten. Allerdings ist sein Aufenthaltsort zurzeit unbekannt.

