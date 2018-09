3 weitere Medieninhalte

Braunschweig (ots) - Der Zoll hat am 10. September 2018 auf dem Parkplatz Hackelberg an der Autobahn 7 10.880 Stück Zigaretten gefunden - teilweise versteckt in Safttüten.

Für die Göttinger Zöllner begann die verdachtsunabhängige Kontrolle schon mit einer Kuriosität, als aus dem fünf-sitzigen Fahrzeug plötzlich sieben Personen ausstiegen. Befragt nach Zigaretten gaben alle Personen an, jeweils einen kleinen, legalen "Reiseproviant" für Ihren Weg nach Großbritannien mitzuführen. Allerdings wurden schon bei der ersten Durchschau des Wagens zusätzliche zwölf Stangen (2.400 Stück) Zigaretten im Fahrgastraum gefunden. Das völlig überladende Fahrzeug wurde daraufhin genauer untersucht und vollständig entladen. Dabei fiel die nächste Kuriosität auf: die vielen geladenen Saftpakete waren unterschiedlich schwer, obwohl alle 30 Stück jeweils zwei Liter Fruchtsaft enthalten sollten. Ein Blick in die Safttüten enthüllte: der Fruchtgehalt war äußerst gering. Nur fünf Pakete enthielten wirklich Saft, die übrigen waren mit rumänischen Zigaretten gefüllt.

"Weder aus Rumänien noch aus Großbritannien ist mir ein Fruchtgetränk in der Geschmacksrichtung 'Tabak' bekannt. Vielmehr legen die Menge und das Versteck den Verdacht nahe, dass die Zigaretten zu gewerblichen Zwecken verbracht worden sind", meint Pressesprecher Andreas Löhde von zuständigen Hauptzollamt Braunschweig zu dem Fall.

Die insgesamt 10.880 Stück Zigaretten wurden sichergestellt und ein Steuerstrafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Zudem schuldet er der Bundesrepublik nun 1.752,38 EUR Tabaksteuer für seine besonderen Durstlöscher.

