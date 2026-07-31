Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: 70.000 Schmuggelzigaretten und 2.300 illegale Vapes sichergestellt/Bielefelder Zöllner ertappen Zigarettenschmuggler auf A44

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Bielefeld (ots)

70.000 Stück unversteuerte Zigaretten bekannter Marken sowie knapp 2.300 Stück ebenfalls unversteuerte Einweg-E-Zigaretten (sogenannte Vapes) mit einer Gesamtfüllmenge von mehr als 45 Liter Liquid stellte der Bielefelder Zoll bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 44 zwischen Unna und Werl sicher. Zudem waren die unversteuerten Vapes aufgrund der Größe des Liquidtanks im Bundesgebiet nicht zulässig.

Die illegalen Tabakprodukte wurden in einem Kleintransporter mit deutschem Kennzeichen aufgefunden, der im Rahmen der Steueraufsicht durch Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege aus Anröchte auf dem Parkplatz Buchenhain kontrolliert wurde.

In der Fahrerkabine entdeckten die Zollbediensteten darüber hinaus noch ein Bargeldbündel in Höhe von 7.980 Euro.

Gegen den 22-jährigen Fahrer des Kleintransporters sowie dessen 44-jährigen Vater und Beifahrer wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet.

"Da die Schmuggelzigaretten nicht auf den Schwarzmarkt gelangten, konnte ein Steuerschaden von etwa 29.500 Euro an Tabaksteuer verhindert werden.", so Ralf Wagenfeld, Pressesprecher beim Hauptzollamt Bielefeld.

Die geschmuggelten Tabakwaren und das Bargeld wurden sichergestellt. Nach Erledigung der Formalitäten wurde den beiden Beschuldigten die Weiterreise gestattet. Die weiteren Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Essen dauern an.

Zusatzinformation:

Der Vorfall vom Sonntag, den 05. Juli 2026, kann aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht werden.

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Bielefeld an den beiden Dienstorten in Anröchte und Bielefeld sowie die Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr in Paderborn/Lippstadt führen die zollamtliche Überwachung des Warenverkehrs durch, die aufgrund von EU-Recht und nationalen Bestimmungen nach dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen weiterhin vorgeschrieben ist. Einer der Schwerpunkte der Überwachungs- und Kontrolltätigkeit ist traditionell die Bekämpfung des Drogen- und Zigarettenschmuggels auf den Autobahnen sowie den Bundes- und Landstraßen in der Region.

Darüber hinaus richten die Kontrolleinheiten des Hauptzollamtes Bielefeld das Augenmerk auch auf Kontrollen von Kiosken, Shisha-Shops sowie Shisha-Bars im Rahmen der Steueraufsicht.

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