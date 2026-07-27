Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Illegale Tabakwaren im Hochsauerlandkreis sichergestellt/Bielefelder Zoll wird bei Steuerkontrollen fündig

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Bielefeld (ots)

10.000 Stück Zigaretten, 654 Stück Einweg-E-Zigaretten (sogenannte Vapes) mit einer Gesamtfüllmenge von etwa 17 Liter Liquid sowie acht Kilogramm Wasserpfeifentabak stellte der Bielefelder Zoll im Rahmen einer Steueraufsichtsmaßnahme in einem Shisha-Shop sicher. Sämtliche Tabakprodukte wurden in dem Geschäft im Hochsauerlandkreis unversteuert zum Verkauf angeboten.

Zudem waren die durch Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege aus Anröchte aufgefundenen unversteuerten Vapes aufgrund der Größe des Liquidtanks im Bundesgebiet nicht zulässig. Den Betreiber erwartet nun ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Zusatzinformation:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Bielefeld an den beiden Dienstorten in Anröchte und Bielefeld sowie die Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr in Paderborn/Lippstadt führen die zollamtliche Überwachung des Warenverkehrs durch, die aufgrund von EU-Recht und nationalen Bestimmungen nach dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen weiterhin vorgeschrieben ist. Einer der Schwerpunkte der Überwachungs- und Kontrolltätigkeit ist traditionell die Bekämpfung des Drogen- und Zigarettenschmuggels auf den Autobahnen sowie den Bundes- und Landstraßen in der Region.

Darüber hinaus richten die Kontrolleinheiten des Hauptzollamtes Bielefeld das Augenmerk auch auf Kontrollen von Kiosken, Shisha-Shops sowie Shisha-Bars im Rahmen der Steueraufsicht.

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