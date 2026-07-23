Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll stellt illegale Tabakwaren in Herforder Kiosk sicher

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Bielefeld (ots)

3.959 Einweg-E-Shishas (sogenannte Vapes), 88 Dosen Snus (Oraltabak), 1.554 Dosen Nikotinpouches (tabakfreie Nikotinbeutel), vier Blister "Vegaxes" (= Viagra) und fünf Packungen "Kamagra" (ebenfalls Potenzmittel) stellte der Bielefelder Zoll im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Steueraufsichtsmaßnahme am Mittwoch, den 15. Juli 2026, in einem Kiosk im Herforder Stadtgebiet sicher.

Die von den Zöllnerinnen und Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege aus Verkaufsraum, Lager und zugehörigem Täterfahrzeug zusammengetragenen unversteuert zum Verkauf angebotenen Vapes beinhalteten knapp 82 Liter flüssiges Liquid.

Zudem sind diese aufgrund der Größen der befüllten Liquidtanks (maximal erlaubtes Füllvolumen bei Einwegprodukten sind 2 Milliliter) im Bundesgebiet nicht zulässig. Der Verkauf von Snus und Nikotinpouches ist in Deutschland ebenfalls verboten.

Die aufgefundenen Potenzmittel fallen unter das Arzneimittelgesetz und sind verschreibungspflichtig.

Gegen den 31-jährigen Betreiber des betroffenen Kioskbetriebes wurde noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei in Verbindung des Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz sowie gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hannover, Dienstsitz Bielefeld, übernommen.

Zusatzinformation:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Bielefeld an den beiden Dienstorten in Anröchte und Bielefeld sowie die Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr in Paderborn/Lippstadt führen die zollamtliche Überwachung des Warenverkehrs durch, die aufgrund von EU-Recht und nationalen Bestimmungen nach dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen weiterhin vorgeschrieben ist. Einer der Schwerpunkte der Überwachungs- und Kontrolltätigkeit ist traditionell die Bekämpfung des Drogen- und Zigarettenschmuggels auf den Autobahnen sowie den Bundes- und Landstraßen in der Region.

Darüber hinaus richten die Kontrolleinheiten des Hauptzollamtes Bielefeld das Augenmerk auch auf Kontrollen von Kiosken, Shisha-Shops sowie Shisha-Bars im Rahmen der Steueraufsicht.

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