Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: 15 Kilo Crystal Meth in Kompressor geschmuggelt

Bielefelder Zoll zieht Drogen auf A44 bei Anröchte aus dem Verkehr

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Bielefeld (ots)

Rund 15 Kilogramm Crystal Meth mit einem geschätzten Straßenverkaufswert im oberen sechsstelligen Bereich stellte der Zoll in Bielefeld bei Verkehrskontrollen auf der Bundesautobahn 44 sicher.

Zöllnerinnen und Zöllner der am Flughafen Paderborn/Lippstadt angesiedelten Kontrolleinheit leiteten ein Auto mit niederländischem Kennzeichen für eine zollrechtliche Kontrolle auf den Parkplatz Berge.

Der allein reisende 25-jährige Fahrer gab an, aus den Niederlanden zu kommen und einen Freund in Frankfurt für ein oder zwei Tage besuchen zu wollen. Die Frage nach verbotenen Gegenständen, wie beispielsweise Waffen oder Betäubungsmitteln, wurde von ihm verneint. Die Zollbediensteten entschlossen sich, das Fahrzeug genauer zu untersuchen und baten den Fahrer auszusteigen.

Auf den sich im Kofferraum befindenden Kompressor angesprochen, erklärte der Fahrer, häufiger mit solchen Geräten zu handeln. Den Kompressor im Fahrzeug hätte er für 400 Euro im Internet erworben. Der Mann wurde zunehmend nervöser, als ein Beamter den Kompressor eingehender inspizierte. "Nach dem Entfernen des Oberteils samt Motor kamen im Druckluftbehälter des Kompressors insgesamt 15 Kunststoffbeutel mit einer kristallinen Substanz zum Vorschein. Die Vermutung, dass es sich dabei um Methamphetamin oder umgangssprachlich Crystal Meth handelte, bestätigte eine durchgeführte Analyse mit einem Stoffdetektionsgerät.", so Ralf Wagenfeld, Pressesprecher beim Hauptzollamt Bielefeld.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Beschuldigte vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) eingeleitet. Er befindet sich derzeit, nachdem er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn einem Haftrichter vorgeführt wurde, weiterhin in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

Zusatzinformation

Der Vorgang vom Dienstag, den 07. April 2026, kann aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht werden.

Beim Hauptzollamt Bielefeld ist das Sachgebiet Kontrollen in der Region mit den beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege an den Dienstorten Anröchte und Bielefeld sowie mit der Kontrolleinheit Reiseverkehr mit Sitz am Flughafen Paderborn/Lippstadt präsent.

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