HZA-BI: Hauptzollamt Bielefeld: Aufgrund einer bundesweiten Netzstörung sind derzeit Dienste beeinträchtigt
Bielefeld (ots)
Aufgrund einer aktuellen bundesweiten Netzstörung sind die Dienststellen des Hauptzollamtes Bielefeld derzeit beeinträchtigt. Das zuständige Team arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der Ursache, um den regulären Dienstbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen. Wir bitten alle Beteiligten um Verständnis. Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir zeitnah darüber informieren.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Bielefeld
Ralf Wagenfeld
Telefon: (0521) 3047-1095
E-Mail: ralf.wagenfeld@zoll.bund.de
www.zoll.de
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