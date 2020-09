Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll durchsucht Wohn- und Geschäftsräume in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme des Hauptzollamts Bielefeld, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, wurde gestern in den frühen Morgenstunden ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Bielefeld in Bad Oeynhausen vollstreckt. An der Maßnahme, welche die Wohnräume des Beschuldigten sowie dessen Firmenräume umfasste, waren ca. 50 Zollbeamte beteiligt. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Unternehmer aus dem Baugewerbe. Ihm wird vorgeworfen, Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und veruntreut zu haben. Bei der Durchsuchung wurden rund 146.000,-EUR Bargeld gefunden und beschlagnahmt. Aufgrund einer entsprechenden Risikobewertung wurden die Beamten des Hauptzollamts Bielefeld durch Spezialeinsatzkräfte des Zollkriminalamts unterstützt. Diese setzten den Beschuldigten im Rahmen der Durchsuchung vorläufig fest und sicherten die Lage für die Ermittler. Da gegen den Mann kein Haftbefehl vorlag und die Maßnahme ausschließlich der Gefahrenabwehr diente, wurde er im Anschluss an die Durchsuchung auf freiem Fuß belassen. Die Relevanz der getroffenen Risikoeinschätzung wurde insbesondere durch den Fund von Waffenteilen, scharfer Munition, 10 Springmessern und zwei als Taschenlampe getarnten Elektroschocker unterstrichen. Die weiteren Ermittlungen führt das Hauptzollamt Bielefeld im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Infobox: Die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) ist eine Spezialeinheit des Zolls, die beim Zollkriminalamt angesiedelt ist. Sie ist mit den Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizeien der Länder vergleichbar.

Quelle: Quelle: https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Aufgaben/Schutz-fuer-Buerger-Wirtschaft-und-Umwelt/Spezialeinheiten/ZUZ/zuz_node.html

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bielefeld

Pressesprecher

Lars Dey

Telefon: 0521/3047-1080

E-Mail: presse.hza-bielefeld@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell