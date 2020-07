Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Illegaler Aufenthalt/ Urkundenfälschung

Bielefeld (ots)

Ausländeramt erlässt Ausreiseverfügungen nach Prüfung des Hauptzollamts Bielefeld

Am 15.07.2020 prüften Beamte des Hauptzollamts Bielefeld eine Großbaustelle in Lippstadt. Im Zuge der Prüfung wurden u.a. zwei sichtlich nervös wirkende Männer bei Eisenarbeiten angetroffen. Beide wiesen sich mit vermeintlich rumänischen Pässen aus. Die Überprüfung der Dokumente durch die Beamten ergab, dass es sich hierbei um professionelle Fälschungen handelte. Die vorläufigen Ermittlungen ergaben ferner, dass die beiden Männer tatsächlich aus Moldawien stammten und die gefälschten Pässe über eine organisierte Fälscherbande aus Moldau bezogen hatten, um in Deutschland als EU Bürger vermeintlich legal einer Beschäftigung nachgehen zu können. Somit hielten sie sich illegal in Deutschland auf und hätten hier nicht arbeiten dürfen. Die Arbeitnehmer wurden dem zuständigen Ausländeramt überstellt, welches eine Ausweisungsverfügung erließ. Die weiteren Ermittlungen gegen den Arbeitgeber und die Fälscher führt das Hauptzollamt Bielefeld. Des Weiteren ergaben sich im Rahmen von intensiven Vernehmungen Hinweise darauf, dass der international agierende Arbeitgeber seine Beschäftigten in ausbeuterischen Verhältnissen beschäftige.

Infobox: Bei einer Ausreiseverfügung handelt es sich um die schriftliche Aufforderung der zuständigen Ausländerbehörde das Bundesgebiet innerhalb einer gesetzten Frist zu verlassen. Die Kontrolle erfolgt bei der Ausreise an der Grenze. Kommt der Ausreisepflichtige dieser Aufforderung nicht nach, wird er zur Fahndung ausgeschrieben.

