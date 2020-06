Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Kaminöfen voller Zigaretten/Bielefelder Zöllner stoppen Schmuggler

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Beamte des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Anröchte, leiteten am 16. Juni einen Transporter mit polnischer Zulassung aus dem fließenden Verkehr der Autobahn 30 zur Zollkontrolle auf den Autohof Bünde. Der polnische Fahrer erklärte, auf dem Weg von Polen in die Niederlande zu sein. Seine Angaben konnte er durch entsprechende Lieferdokumente belegen. Die Frage nach mitgeführten verbotenen Gegenständen, wie Waffen, Drogen oder verbrauchssteuerpflichtigen Waren, insbesondere Alkohol und Tabakwaren, verneinte er. Dennoch wurde das Fahrzeug genauer unter die Lupe genommen. Bei der Ladeflächenkontrolle stellten die Zöllner zwei zusätzliche Paletten fest. Die eine war mit 15 Rollen Glaswolle, die andere mit vier Kaminöfen bepackt. Darauf angesprochen, händigte der Fahrer weitere Dokumente aus, nach denen diese Sendungen für England bestimmt waren. Beim Abklopfen der Kaminwände wurden die Zöllner hellhörig. Die offensichtlich baugleichen Öfen klangen jeweils unterschiedlich. Daraufhin entschloss man sich, eine Seitenwand zu durchbohren, um einen Einblick in das Kamininnere zu erhalten. Bereits am her-ausgezogenen Bohrer entdeckten die Beamten Tabakreste, sodass die gesamte Ladung zu einer Fachfirma gebracht wurde, um sie dort genauer zu untersuchen. Zwischen Brennraum und Außenwand waren in zwei Kaminen tatsächlich Zigaretten versteckt. Insgesamt konnten über 108.000 Stück Zigaretten mit weißrussischer Steuerbanderole sichergestellt werden. Das Zollfahndungsamt Hannover, Dienstsitz Bielefeld, führt die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwalt-schaft Bielefeld.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bielefeld

Sascha Gawenda

Telefon: 0521 / 3047 - 1090

E-Mail: Sascha.Gawenda@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell