HZA-BI: Zoll erwischt Drogenschmuggler

Marihuana unter Autositzen

Bielefeld (ots)

Gegen Abend des 16.04.2020 leiteten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Flughafen Paderborn, einen PKW mit deutschem Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr der BAB 44 zur zollrechtlichen Kontrolle auf den Rastplatz Sintfeld. Der 20jährige, sichtlich nervöse Fahrer gab an, auf dem Weg von Köln nach Sonderhausen zu sein. Er verneinte die Frage nach Kontakt mit Betäubungsmitteln. Das Fahrzeug wurde dennoch durchsucht. Dabei entdeckten die Zollbeamten unter Fahrer- und Beifahrersitz jeweils ein mit schwarzer Folie umwickeltes Paket mit insgesamt rund 2.700 Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. So konnte verhindert werden, dass Drogen mit einem Schwarzmarktwert von ca. 30.000 Euro in den illegalen Handel gelangten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er befindet sich Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

