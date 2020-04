Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll prüft Baustelle in Hamm-Heessen

Illegaler Aufenthalt und Passfälschung festgestellt

Bielefeld (ots)

Am 15.04.2020 kontrollierten Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit eine Baustelle in Hamm-Heessen. Die Zöllner wollten überprüfen, ob die mit Pflasterarbeiten beschäftigten Arbeiter ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet worden sind, der Mindestlohn gezahlt wurde und ob ausländische Arbeitnehmer die entsprechenden Aufenthalts- bzw. Arbeitsgenehmigungen vorweisen konnten. Bereits vor den Osterferien hatten die Beamten die Baustelle angefahren. Zu einer Kontrolle kam es damals nicht, da sich die Arbeiter der Kontrolle durch Flucht entzogen. Bei der Überprüfung am Mittwoch versuchte sich ein Albaner mit einem gefälschten Pass auszuweisen. Auch die vorgelegten Aufenthaltspapiere entpuppten sich als in Deutschland ungültig. Der albanische Pflasterer wurde dem Ausländeramt übergeben. Die Ausweisung ist zu erwarten. Drei weitere Arbeitnehmer aus Kroatien und Albanien konnten eine Arbeitserlaubnis vorweisen. Die Ermittlungen gegen den Arbeitgeber wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt, wegen Steuerhinterziehung und wegen des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen laufen. Außerdem wird überprüft, ob der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wurde. Der Arbeitgeber mit Sitz in Recklinghausen wurde als Subunternehmer für den deutschen Auftraggeber tätig. Dieser Auftraggeber hat zusätzlich mit einem Ermittlungsverfahren zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bielefeld

Pressesprecherin

Kirsten Schüler

Telefon: 0521-3047-1090

E-Mail: presse.hza-bielefeld@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell