HZA-BI: Zoll verfolgt Drogenschmuggler an der Autobahn

Rauschgift unter Beifahrersitz, in Rucksack und in Sporttasche versteckt

Gleich zweimal wurden die Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld in den letzten Wochen an der A44 fündig.

Am 25.01.2020 wählte die Kontrolleinheit Paderborn auf der BAB 44 einen polnischen Pkw für eine Zollkontrolle aus. Auf die Frage nach ihrer Reiseroute erklärte der Fahrer, dass er und sein Beifahrer aus den Niederlanden kämen. Seinen Beifahrer hätte er über eine Mit-fahrzentrale kennengelernt. Nachdem dieser Mitfahrer sichtlich nervös und erfolglos nach seinem Ausweis suchte, wurde er aufgefordert einen Zollbeamten zum Dienstfahrzeug zu begleiten. Auf dem Weg dorthin machte er plötzlich kehrt, rannte zum Pkw, riss eine Plastiktüte unter dem Beifahrersitz hervor und nahm Reißaus. Zwei der anwesenden Zöllner nahmen sofort zu Fuß die Verfolgung durch ein Waldgebiet und über eine Autobahnbrücke auf. Dabei konnte auch die Plastiktüte aufgenommen werden, die der Flüchtige im Wald weggeworfen hatte. Der Flüchtige stürzte eine Böschung hinunter in einen Bachlauf. Hier konnten ihm trotz Gegenwehr Handschellen angelegt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, beinhaltete die weggeworfene und sichergestellte Plastiktüte Marihuana. Bei der Durchsuchung des Pkw entdeckten die Zöllner in einem Rucksack eine weitere Tüte mit Marihuana. Die Verwiegung ergab ein Gesamtgewicht von 1,3 Kilogramm. Außerdem befanden sich 1,4 Gramm Kokain und zwei Ecstasy-Tabletten in der Innentasche der Jacke des Beschuldigten. Fahrer und Beifahrer wurden in das Gewahrsam der Polizei Paderborn gebracht.

Einige Tage vorher, am 10.01.2020 waren Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld auch bereits auf der A 44 erfolgreich. Im Kofferraum eines kontrollierten, in Polen zugelassenen Fahrzeugs fiel eine große Sporttasche auf. Darin befanden sich unter einer Jacke versteckt zwei schwarze Folienbeutel mit insgesamt rund 2,7 Kilogramm Marihuana. Fahrer und Beifahrer wurden vorläufig fest-genommen und in das Gewahrsam der Polizei nach Paderborn gebracht.

In beiden Fällen führt das Zollfahndungsamt Frankfurt/ Main die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

