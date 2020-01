Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Illegale Beschäftigung in Restaurant

Bielefeld (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020, kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Bielefeld ein Restaurant in Winterberg.

Die Zöllner wollten überprüfen, ob alle Arbeitnehmer ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet wurden und ob ausländische Arbeiter die entsprechenden Aufenthalts- bzw. Arbeitsgenehmigungen vorweisen konnten.

Bei vier mit der Herstellung von amerikanischen Speisen beschäftigten ukrainischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass sie ohne Genehmigung in Deutschland arbeiteten. Am 27.01.2020 Tag wurden die Ukrainer unter Hinzuziehung eines Dolmetschers in den Räumlichkeiten des Kreisausländeramtes in Meschede vernommen.

Sie müssen die Bundesrepublik Deutschland auf Anweisung des Kreisausländeramtes nun verlassen und dürfen innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht wieder einreisen.

Gegen den Arbeitgeber wird wegen illegaler Ausländerbeschäftigung weiter ermittelt.

