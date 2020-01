Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll verhindert Drogenschmuggel

Flüssiges Amphetamin und Schlagring beschlagnahmt

Bielefeld (ots)

Am 06.01.2020 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Flughafen Paderborn, einen polnischen PKW, den sie mit dem Haltesignal aus dem fließenden Verkehr der BAB 44 auf den Parkplatz Hellweg gezogen hatten. Der Fahrer (37) gab an, dass er und sein Beifahrer (33) zu Besuch bei einem Freund in Düsseldorf gewesen seien. Beide verneinten die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen oder sonstigen verbotenen Gegenständen. Die Beamten entschieden, das Fahrzeug dennoch intensiv zu überprüfen. Unter dem Beifahrersitz entdeckten die Zöllner eine 1 Liter-Plastikflasche mit gelblicher Flüssigkeit. Die Reisenden behaupteten, nicht zu wissen, um was es sich dabei handelte. Außerdem würde die Flasche ihnen nicht gehören. Der vor Ort durchgeführte Drogentest zeigte an, dass es sich um Amphetamin handelte. Bei der weiteren Durchsuchung kam im Handschuhfach noch ein Schlagring zum Vorschein. Außerdem hatte der Beifahrer in der Tasche seines Pullovers 0,3 Gramm Marihuana und eine Packung Hanf-Tee. Die Drogen und der Schlagring wurden beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Schmuggler wurden vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei Lippstadt gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

