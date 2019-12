Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll verhindert Drogenschmuggel

Totenkopf-Tabletten beschlagnahmt

Bielefeld (ots)

Am 04.12.2019 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Anröchte, einen polnischen PKW, den sie aus dem fließenden Verkehr der BAB 2 auf den Parkplatz der Rastanlage Rhynern-Süd gelotst hatten. Der Fahrer gab an, auf dem Weg nach Polen zu sein. Er verneinte die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen oder sonstigen verbotenen Gegenständen. Die Beamten entschieden, das Fahrzeug dennoch intensiv zu überprüfen. In den Seitenfächern des Kofferraums, in einem kleinen Koffer und auf dem Beifahrersitz unter einer Jacke versteckt kamen mit braunem Klebeband umwickelte Pakete zum Vorschein. Beim Öffnen der Pakete wurden lilafarbenen Ecstasy-Tabletten in Form von Totenköpfen sichtbar. Die Zollbeamten beschlagnahmten die Drogen. So konnte verhindert werden, dass Betäubungsmittel mit einem Schwarzmarktwert von rund 100.000 Euro in den illegalen Handel gelangten.

Gegen den mutmaßlichen Schmuggler wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund.

