Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll zieht verbotene Stoffe aus dem Verkehr

Synthetische Drogen in Handschuhfach und Beifahrertür versteckt

Bielefeld (ots)

Am Nachmittag des 21.10.2019 fiel Zöllnern des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Flughafen Paderborn, ein polnischer PKW auf, der aufgebockt auf dem Parkplatz Steinhausen an der BAB 44 stand. Zwei Personen suchten offensichtlich nach einer Ursache für Probleme mit dem Fahrzeug. Auf Nachfrage gaben die beiden Reisenden an, aus Belgien zu kommen und nach Polen unterwegs zu sein um dort Urlaub zu machen. Die Frage nach mitgeführten verbotenen Gegenständen oder Drogen verneinten sie sichtlich nervös. Da sich keinerlei Reisegepäck im Fahrzeug befand, erschien der angegebene Grund der Reise unglaubwürdig. Die Zöllner beschlossen, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Handschuhfach und hinter der Verkleidung der Beifahrertür wurden sie fündig: Es kam jeweils ein eingeschweißtes Paket mit einer weißen Substanz zum Vorschein. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Pulver um die Substanz 3-CMC (Clophedron), die nach dem Neue-phychoaktive-Stoffe-Gesetz verboten ist. In der Mittelkonsole befand sich ein Klemmtütchen mit zehn Gramm einer pulvrigen Substanz, die positiv auf den Drogenschnelltest für Kokain anzeigte. Zum Schutz hatten sich die Reisenden mit einer Flasche Abwehrspray und einem Schlagring ausgestattet, der griffbereit in der Mittelkonsole lag. Das Rauschgift und der Schlagring wurden beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Rauschgiftschmuggler wurden vorläufig festgenommen und ins das Polizeigewahrsam nach Paderborn gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Frankfurt/Main im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Bielefeld

Pressesprecherin

Kirsten Schüler

Telefon: 0521-3047-1090

E-Mail: presse.hza-bielefeld@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell