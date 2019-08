Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Hauptzollamt Bielefeld stellt 30 Nachwuchskräfte ein

Bielefeld

Das neue Ausbildungsjahr des Zolls hat am 01. August begonnen.

Die stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bielefeld, Julia Rieke, begrüßte 30 Nachwuchskräfte und ernannte sie für die Zeit der Ausbildung zu Beamten und Beamtinnen auf Widerruf.

Beim Hauptzollamt Bielefeld starten 18 Anwärterinnen und Anwärter des mittleren Zolldienstes ihre zweijährige Ausbildung, in der sich Unterrichtsabschnitte in der Zollschule in Plessow (Brandenburg) und Phasen der praktischen Ausbildung beim Hauptzollamt Bielefeld abwechseln.

Die 12 Anwärterinnen und Anwärter im Vorbereitungsdienst des gehobenen Zolldienstes absolvieren im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung ein Studium am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster. Dieses wird durch praktische Ausbildungsphasen in den Dienststellen des Hauptzollamts Bielefeld unterbrochen. Mit bestandener Prüfung wird der akademischen Grad Diplom-Finanzwirt/in (FH) verliehen.

Kirsten Schüler, Sprecherin des Hauptzollamts Bielefeld, erklärte dazu: "Die vielfältigen Aufgaben der Zollverwaltung erfordern qualifiziertes Personal, das durch eine systematische Ausbildung vorbereitet wird. Nach bestandener Laufbahnprüfung werden die Kolleginnen und Kollegen dazu beitragen, die Wirtschaft vor Wettbewerbsverzerrungen, die Verbraucher vor mangelhaften Waren aus dem Ausland und die Bevölkerung vor den Folgen grenzüberschreitender Kriminalität zu schützen."

Auch im Jahr 2020 werden wieder Einstellungen beim Zoll erfolgen - Bewerbungsschluss ist der 30. September 2019.

Nähere Informationen finden sich im Internet unter www.zoll.de.

