Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Großeinsatz des Zolls zur Bekämpfung organisierter Formen der Schwarzarbeit

Hamm (ots)

Nach intensiven Ermittlungen hat das Hauptzollamt Bielefeld im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund heute in den frühen Morgenstunden mit rund 390 Einsatzkräften des Zolls, der Landespolizei, der Bundespolizei, des Finanzamts für Steuerstrafsachen und der Steuerfahndung Münster rund 50 Wohn- und Geschäftsräume in Hamm und Umgebung sowie in Bielefeld durchsucht. Der Einsatz wurde durch die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ), eine Spezialeinheit des Zolls, unterstützt.

Hierbei wurden vier Haftbefehle vollstreckt. Die vorläufig festgenommenen Personen wurden zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt.

Neben umfangreichem Beweismaterial wurden auch drei Schusswaffen sowie dazugehörige Munition, eine Kugelschreiberpistole, eine Armbrust und ein Schlagstock sichergestellt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um die Betreiber mehrerer Garten- und Landschaftsbaubetriebe. Ihnen wird vorgeworfen, sich seit mehreren Jahren gewerbsmäßig zusammengeschlossen zu haben, um Sozialversicherungsbeiträge und Steuern in Millionenhöhe vorzuenthalten bzw. zu hinterziehen. Hierbei sollen sie im großen Stil Schwarzarbeiter eingesetzt und Rechnungen fingiert haben.

Der geschätzte sozialversicherungsrechtliche Schaden beläuft sich nach aktuellen Erkenntnissen auf mindestens 3,4 Millionen Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Hauptzollamt Bielefeld im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund.

Infobox:

Die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) ist eine Spezialeinheit des Zolls, die beim Zollkriminalamt angesiedelt ist. Sie ist mit den Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizeien der Länder vergleichbar.

Quelle: https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Aufgaben/Schutz-fuer-Buerger-Wirtschaft-und-Umwelt/Spezialeinheiten/ZUZ/zuz_node.html <https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Aufgaben/Schutz-fuer-Buerger-Wirtschaft-und-Umwelt/Spezialeinheiten/ZUZ/zuz_node.html>

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Bielefeld

Pressesprecher

Lars Dey

Telefon: 0521/3047-1080

E-Mail: presse.hza-bielefeld@zoll.bund.de

www.zoll.de



Staatsanwaltschaft Dortmund

Vertreterin des Pressesprechers

Marieke Alberty

Telefon: 0231/926-24216

E-Mail: marieke.alberty@sta-dortmund.nrw.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell