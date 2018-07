HZA-BI: Zoll kontrolliert Reisende an der A 44 und A30 / Rauschgift in Reserveradmulde und in Waschmittelkarton versteckt

Bielefeld (ots) - Gleich zweimal wurden die Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld letzte Woche fündig.

Am 03.07.18 wählte die Kontrolleinheit Paderborn auf der BAB 44 einen polnischen PKW für eine Zollkontrolle aus. Die beiden polnischen Reisenden verneinten die Frage nach mitgeführten Waffen, Drogen und anderen verbotenen Waren. Schon der Blick in den Fußraum des Beifahrersitzes ließ erkennen, dass dem nicht so war. Cannabis Wodka kam zum Vorschein. Auch in der Reserveradmulde im Kofferraum wurden die Zöllner fündig. Circa ein Kilogramm Amphetamin und gut zwei Kilogramm Ecstasy Tabletten mit einem Straßenverkaufswert von circa 30.000 EUR sollten ins Land geschmuggelt werden. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Die Reisenden wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Fall das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg.

Kurz vor Mitternacht des 05.07.2018 waren Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld auf der BAB 30 in Bad Oeynhausen ebenfalls erfolgreich. Im Kofferraum des kontrollierten, in Italien zugelassenen Fahrzeugs fiel ein Waschmittelkarton auf, der augenscheinlich am Boden manipuliert worden war. Im Inneren des Karton fanden die Beamten zwei Gläser, die mit Klebeband zusammen geklebt und an den Deckeln mit einer wachsähnlichen Schicht überzogen waren. Nach dem Öffnen der Gläser kamen circa 130 g Marihuana, rund 200 g Ecstasy Tabletten und rund 30 g weißes Pulver zum Vorschein, das positiv auf den Kokaintest reagierte. Einer der drei polnischen Reisenden bekannte sich zu den Drogen und wurde vorläufig festgenommen. In diesem Fall werden die weiteren Ermittlungen durch die Zollfahndung Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld geführt.

