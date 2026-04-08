Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Der ZOLL findet Drogen und verbotene Tabakwaren in Shisha Shop/ Sieben Kilo Cannabis, 17 Kilo Shisha-Tabak und tausende illegale Nikotinprodukte sichergestellt

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Berlin (ots)

Insgesamt sieben Kilo Cannabis, 17 Kilogramm unversteuerter Shisha Tabak, 24.436 unversteuerte Vapes und 27.899 Dosen verbotene Nikotinbeutel (sogenannte Snus) konnte der ZOLL in Berlin bereits Anfang März sicherstellen.

Vorangegangen ist dem Fund die Kontrolle eines Shisha Shops im Bezirk Berlin Schöneberg, bei der die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Berlin unversteuerte Vapes auf dem Verkaufstresen entdeckten und daraufhin ein Strafverfahren gegen den Inhaber des Geschäfts eingeleitet haben. Da der vor Ort angetroffene Angestellte dem Zoll keinen Zugang zum Lagerraum gewähren wollte, wurde über die Staatsanwaltschaft Berlin unverzüglich ein Durchsuchungsbeschluss beantragt. In dem Raum fanden die Kolleginnen und Kollegen des Zolls neben weiteren unversteuerten Vapes, sieben Kilo Cannabis, 17 Kilogramm Shisha Tabak und verbotene Nikotinbeutel, sogenannte Snus.

In Zusammenarbeit mit dem Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg wurde im Anschluss an die Maßnahme ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohn- und Lagerräume des Inhabers erwirkt. Hier wurde der ZOLL ebenfalls fündig und konnte eine erhebliche Menge an unversteuerter Vapes und verbotenen Nikotinbeuteln aus dem Verkehr ziehen.

Die verbotenen und unversteuerter Waren wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

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