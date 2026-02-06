HZA-B: Shisha-Tabak in ungewöhnlichem Versteck/ Der ZOLL stellt in Berlin 16 Kilo Tabak und 1729 illegale E-Zigaretten sicher

Hauptzollamt Berlin

Rund 16 Kilo unversteuerter Shisha Tabak und 1729 illegale E-Zigaretten fand der ZOLL bei deiner Durchsuchungsmaßnahme in einem Shisha-Shop in Berlin Steglitz. Die Kontrolleinheit des Berliner Zolls erwirkte nach dem Erlangen von verschiedenen Erkenntnissen über den Verkauf illegaler Tabakwaren einen Durchsuchungsbeschluss für einen Shisha-Shop in Berlin Steglitz bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Im Rahmen der Durchsuchung haben die Zöllnerinnen und Zöllner in einem Nebenraum hinter einer lockeren Fliese einen Hohlraum entdeckt, der als Versteck für 350 unversteuerte E-Zigaretten genutzt wurde. Das Versteck war mit einer Schließmechanik versehen, die nur mit einer Fernbedienung geöffnet werden konnte. Auch ein sogenanntes "Bunkerfahrzeug" konnte von den Beamten ausfindig gemacht und durchsucht werden. Erneut wurden die Beamten fündig. 1379 illegale E-Zigaretten und rund 16 Kilo unversteuerter Shisha-Tabak befanden sich in dem Fahrzeug. Die unversteuerten Waren wurden von den Zöllner sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

