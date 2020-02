Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Zoll stellt 90.000 unversteuerte Zigaretten sicher

Berlin (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 27.02.2020, führten Beamte einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Berlin verdachtsunabhängige Kontrollen im Bereich Berlin-Pankow durch.

Gegen 05.20 Uhr bemerkten die Zöllnerinnen und Zöllner in der Straße Am Schloßberg, wie aus einem Fahrzeug mit deutschen Kennzeichen Folienpakete in typischer Aufmachung, mit denen unversteuerte Zigaretten gewöhnlich trans-portiert werden, ausgeladen wurden.

Die deutschen Kennzeichen waren gefälscht, die polnischen Originalkennzeichen wurden im Beifahrerfußraum aufgefunden.

Bei der intensiven Kontrolle des Fahrzeuges entdeckten die Beamten insgesamt 90.000 unversteuerte Zigaretten verschiedener Marken. Die hinterzogenen Abgaben betragen rund 17.000 Euro.

Die illegal eingeführten Zigaretten und das Tatfahrzeug wurden sichergestellt. Gegen die 20-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Die weitere Bearbeitung des Vorganges hat das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg übernommen.

