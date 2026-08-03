Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach widerrechtlich erlangter EC-Karte und anschließenden Verwertungstaten

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

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Saarbrücken/St. Wendel (ots)

Im August 2025 stellte eine Geschädigte fest, dass sie ihre EC-Karte in Hamburg verloren hatte. Daraufhin erstattete sie unverzüglich dort eine entsprechende Verlustanzeige. Im Anschluss stellte sie fest, dass es zahlreiche Abbuchungen gab, welche nicht von ihr autorisiert wurden.

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen setzten drei bislang unbekannte Beschuldigte die widerrechtlich erlangte EC-Karte der Geschädigten zu nicht autorisierten Bezahlvorgängen in verschiedenen Baumärkten, u.a. in St. Wendel, ein. Weiterhin setzten die Beschuldigten die EC-Karte der Geschädigten auch in Baumärkten im rheinland-pfälzischen Kusel und Simmern ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.350 Euro. Die Tatzeit in St. Wendel war am 03.09.2025 gegen 16:43 Uhr (Schaden dort: 960 Euro).

Die drei bislang unbekannten Täter wurden bei ihren Einkäufen videografiert. Durch das Amtsgericht Saarbrücken wurde die Öffentlichkeitsfahndung nach den drei Personen angeordnet. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der abgebildeten Männer.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen oder deren Aufenthalt nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Rufnummer "0681/962-2133" entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter www.onlinewache.saarland.de genutzt werden.

Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine näheren Angaben zum Sachverhalt.

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