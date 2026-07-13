Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 30. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 20.07.2026 bis Sonntag, 26.07.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 20.07.2026

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - BAB 8 zwischen Landesgrenze Rheinland-Pfalz und AS Neunkirchen-Oberstadt - L 101 zwischen Peppenkum und Landesgrenze Frankreich

Dienstag, 21.07.2026

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 623 zwischen AD Friedrichthal und AS Rodenhof - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 22.07.2026

- L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 23.07.2026

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - L 113 zwischen Neunkirchen und Kirkel - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Freitag, 24.07.2026

- B 423 zwischen Homburg und Blieskastel - L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 25.07.2026

- L 112 zwischen Illingen und Dirmingen

Sonntag, 26.07.2026

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

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