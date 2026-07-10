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Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem entwichenen Strafgefangenen
Bezug zu Ursprungsmeldung vom 08.07.2026 um 20:00 Uhr

Saarbrücken (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 08.07.2026 nach einem entwichenen Strafgefangenen aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Saarbrücken kann zurückgenommen werden. Die Person ist am heutigen Nachmittag eigenständig in die JVA zurückgekehrt. Die Medien werden gebeten, die personenbezogenen Daten sowie die Lichtbilder der Person in ihren Veröffentlichungen zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

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