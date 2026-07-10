Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem entwichenen Strafgefangenen

Bezug zu Ursprungsmeldung vom 08.07.2026 um 20:00 Uhr

Saarbrücken (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 08.07.2026 nach einem entwichenen Strafgefangenen aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Saarbrücken kann zurückgenommen werden. Die Person ist am heutigen Nachmittag eigenständig in die JVA zurückgekehrt. Die Medien werden gebeten, die personenbezogenen Daten sowie die Lichtbilder der Person in ihren Veröffentlichungen zu löschen.

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